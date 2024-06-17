وصول مكالمات الحجاج إلى 44.8 مليون مكالمة في مكة والمشاعر خلال يوم عيد الأضحى المبارك

كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، اليوم، عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال يوم عيد الأضحى المبارك، حيث بلغ إجمالي عدد المكالمات 44.8 مليون مكالمة، منها 38.04 مليون مكالمة محلية، و6.76 ملايين مكالمة دولية، بنسبة نجاح تجاوزت 99%.