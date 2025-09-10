وزير الداخلية يؤكد وقوف المملكة الكامل مع قطر في اتصال هاتفي بنظيره القطري

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بسعادة وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي بدولة قطر الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني.