مركز العمليات الأمنية يتلقى أكثر من 92 ألف مكالمة في يوم واحد

وأظهرت الإحصاءات أن منطقة الرياض جاءت في الصدارة بـ(41,025) مكالمة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(27,259) مكالمة، ثم المنطقة الشرقية بـ(17,302) مكالمة، فيما بلغت المكالمات الواردة من منطقة المدينة المنورة (7,079) مكالمة.