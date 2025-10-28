مركز العمليات الأمنية يتلقى أكثر من 92 ألف مكالمة في يوم واحد

سجّل المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية رقمًا مرتفعًا في حجم الاتصالات الواردة ليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025م، إذ تلقى (92,665) مكالمة في مختلف مناطق المملكة، بمعدل (64) اتصالًا في الدقيقة.
وأظهرت الإحصاءات أن منطقة الرياض جاءت في الصدارة بـ(41,025) مكالمة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(27,259) مكالمة، ثم المنطقة الشرقية بـ(17,302) مكالمة، فيما بلغت المكالمات الواردة من منطقة المدينة المنورة (7,079) مكالمة.
وأكد المركز أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ، مشيرًا إلى أن الرقم الموحد (911) يواصل استقبال الاتصالات على مدار الساعة والتعامل معها بمهنية عالية، بما يعزز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الأمنية والخدمية لتحقيق جودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.