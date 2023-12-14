بالإجماع.. السعودية تفوز برئاسة الجهاز العربي للاعتماد "arac"

مما يُذكر أن الجهاز العربي للاعتماد كان قد تأسس في العام 2008 بقرار من المجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين "إيدسمو"، ويضم تحت مظلته 21 جهازًا وهيئة اعتماد وطنية، ويمثل المظلة الشاملة للاعتراف الدولي المتبادل في الدول العربية، ويهدف للتخطيط والتنسيق لنشاط اعتماد جهات تقويم المطابقة في الدول العربية، الذي بدوره سيسهم في تسهيل التجارة البينية بين الدول العربية فيما بينها وكذلك بين الدول الأخرى.