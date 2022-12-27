الأنظمة التشريعية واللوائح.. على رأس النقاشات المطروحة خلال منتدى مستقبل العقار

يشار إلى أن هناك عددًا من الأنظمة العقارية التشريعية أقرها مجلس الوزراء، خلال الفترة الماضية، منها نظام التسجيل العيني للعقار ونظام الوساطة العقارية، ولوائحها التنفيذية وهذه الأنظمة لها الأثر الإيجابي في تحقيق عائد جيد على الناتج المحلي في القطاع العقاري، بجانب جعل هذا القطاع جاذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي؛ حيث تمثل هذه الأنظمة حيوية بالغة للقطاع في استقطاب شركات أجنبية للدخول في السوق العقارية السعودية وزيادة فعاليتها وتعزيز القدرة التنافسية والتسويقية للعقار.