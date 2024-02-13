قانوني: نظام حماية "الشهود والضحايا" يحفظ الحقوق وسيزيد من البلاغات ضد الفساد

وكانت المملكة قد اتخذت بعض التدابير لحماية الشهود والخبراء من أي انتقام أو ترهيب، وقد نُص في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية على إخفاء هوية الشاهد، والإخفاء عادةً لعدم تعقبه والانتقام منه أو ترهيبه وذلك في القضايا الجنائية على وجه العموم، وقضايا الفساد بأي شكل من أشكاله، وغسل الأموال، وتبديد المال العام على وجه الخصوص، وقد نُص على إخفاء هوية الشاهد والمبلغ وحمايتهم في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي وقّعت المملكة عليها في 9 يناير 2004م.