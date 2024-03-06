بدْء وصول الدفعة الرابعة من ضيوف خادم الحرمين لبرنامج العمرة والزيارة للمدينة المنورة

وتضمّ الدفعةُ الرابعة من عام 2024 نحوَ 250 معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثّلون 16 دولة من قارتَيْ أوروبا وآسيا؛ وهي "روسيا، بنغلاديش، طاجاكستان، أستراليا، سريلانكا، المالديف، الهند، كازاخستان، باكستان، أذربيجان، النيبال، تركيا، كوسوفو، قرغيزستان، تركمانستان، نيوزيلاندا".