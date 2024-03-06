بدْء وصول الدفعة الرابعة من ضيوف خادم الحرمين لبرنامج العمرة والزيارة للمدينة المنورة

بدأت وفودُ الدفعة الرابعة من المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ اليوم الأربعاء؛ التوافدَ إلى المدينة المنورة.
وتضمّ الدفعةُ الرابعة من عام 2024 نحوَ 250 معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثّلون 16 دولة من قارتَيْ أوروبا وآسيا؛ وهي "روسيا، بنغلاديش، طاجاكستان، أستراليا، سريلانكا، المالديف، الهند، كازاخستان، باكستان، أذربيجان، النيبال، تركيا، كوسوفو، قرغيزستان، تركمانستان، نيوزيلاندا".
وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، عدد من مسؤولي الوزارة، بمتابعة مباشرة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
من جانبه عبّر الضيوف عند وصولهم للمدينة المنورة عن جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، على هذه الاستضافة الكريمة لأداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة.
يُذكَر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد أعدّت برنامجًا تشارك به جميع اللجان العاملة لتمكين الضيوف من زيارة الحرم النبوي الشريف ومسجد قباء، والمواقع التاريخية في المدينة المنورة قبل الانتقال إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، واستكمال البرنامج المعدّ للضيوف هناك.