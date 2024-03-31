"العثيم لايف" تستحوذ على 5 علامات تجارية و121 متجرًا من شركة Cenomi Retail مقابل 219 مليون ريال سعودي

أعلنت شركة "العثيم لايف" عن توقيع اتفاقية إضافية جديدة مع شركة "سينومي ريتيل" تستحوذ بموجبها شركة العثيم لايف على 100% من رأس مال كل من شركتي "الأقدام الثابتة" التجارية و"الزي الثالث" التجارية، التابعتين بشكل غير مباشر لشركة سنومي ريتيل، كما يشمل الاتفاق الموقع بين الجانبين الاستحواذَ على حقوق الامتياز لـ5 علامات تجارية إضافية وهي: (ألدو، ألدو إكسسواريز، تشارلز آند كيث، بيدرو، ولا في إن روز) ومتاجرها الـ121 متجرًا في مختلف مناطق المملكة مقابل 219 مليون ريال سعودي، إضافة إلى مقابل لمخزون البضائع المتوفرة عند إتمام الصفقة.