الفطيم BYD في السعودية تُطلق النسخة الأولى من "Super Hybrid Tech Day" في المملكة

وشكّل هذا الحدث منصة لاستعراض تقنية BYD المتطورة للدفع المزدوج الهجين المخصص للطرق الوعرة (DMO). وتُعد هذه التقنية القابلة للشحن ابتكاراً حصرياً من BYD، إذ تجمع بين سهولة التزود بالوقود وكفاءة القيادة الكهربائية. وتضمّن البرنامج عروضاً حيّة وتجارب تفاعلية بالإضافة إلى جلسات تقديمية من الخبراء، أبرزت كيفية تحقيق تقنية الدفع المزدوج للطرق الوعرة من BYD توازناً مثالياً بين الكفاءة والقوة والمسؤولية البيئية. واستمع الحضور إلى شرح مفصل عن رؤية BYD الطموحة والتزامها بإحداث ثورة في صناعة السيارات عالميًا من خلال أنظمة دفع هجينة متطورة صممت لتلبية احتياجات القيادة الحضرية، وتوفر أداء استثنائي، مع ضمان قدرة فائقة على القيادة في الطرق الوعرة.