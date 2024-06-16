مع نجاح عمليات التفويج.. "الداخلية" تحث المتعجلين بعدم مغادرة مخيماتهم إلا في الأوقات المحددة

‏ودعا الشلهوب إلى الالتزام بالتفويج والسير على الطرق المحددة التي تؤدي إلى منشأة الجمرات والحرص على عدم حمل الأمتعة أثناء التوجه لرمي الجمرات والالتزام بالهدوء حاثاً المتعجلين بالمغادرة لمشعر منى ثاني أيام التشريق إلى عدم مغادرة مخيماتهم إلا بعد الوقت الذي يحدده المنظمون.