محليات

مع نجاح عمليات التفويج.. "الداخلية" تحث المتعجلين بعدم مغادرة مخيماتهم إلا في الأوقات المحددة

طالبت بعدم حمل الأمتعة أثناء التوجه لرمي الجمرات والالتزام بالهدوء
المتحدث الإعلامي لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب
المتحدث الإعلامي لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب

أكد المتحدث الإعلامي لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب اكتمال عمليات نقل الحجاج في المشاعر المقدسة بنجاح من بيت الله الحرام إلى مشعر منى وأداء طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة بأمان وطمأنينة.

‏وأضاف العقيد الشلهوب خلال المؤتمر الصحفي للحج الذي عقد مساء اليوم أنه تمت إدارة وتنظيم حركة المشاة والحشود في جميع المواقع والطرق التي تربط مواقع المخيمات ومن أمام منشأة الجمرات وفي المطاف والمسعى والمسجد الحرام وندعوهم إلى استمرار التقيد بالتعليمات.

‏ودعا الشلهوب إلى الالتزام بالتفويج والسير على الطرق المحددة التي تؤدي إلى منشأة الجمرات والحرص على عدم حمل الأمتعة أثناء التوجه لرمي الجمرات والالتزام بالهدوء حاثاً المتعجلين بالمغادرة لمشعر منى ثاني أيام التشريق إلى عدم مغادرة مخيماتهم إلا بعد الوقت الذي يحدده المنظمون.

‏وأشار إلى تلقي مركز العمليات الأمنية 911 في منطقة مكة المكرمة أكثر من 78 ألف مكالمة خلال اليوم العاشر تنوعت بين الاستفسارات والخدمات الأمنية والعامة.

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