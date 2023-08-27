أحد أهم اكتشافات رحلة البحر.. "الفضلي" يعلن عن اكتشاف "الثقوب الزرقاء" في البحر الأحمر

وأوضح "قربان" أنه في عام 2022، تم اكتشاف أكثر من 20 ثقبًا أزرق على طول السواحل السعودية الجنوبية للبحر الأحمر، مضيفًا: "نعمل مع زملائنا في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية على دراسات وأبحاث تتناول التنوع البيولوجي والمخاطر والتهديدات على هذه البيئات المهمة في المياه السعودية للبحر الأحمر التي تحتاج إلى الحماية وتتطلب الكثير من الأنشطة البحثية".