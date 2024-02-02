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المنطقة الشرقية.. مكافحة المخدرات تقبض على 3 مقيمين روّجوا "2.7" كلجم من "الشبو"

المنطقة الشرقية.. مكافحة المخدرات تقبض على 3 مقيمين روّجوا "2.7" كلجم من "الشبو"

قبضت المديريةُ العامة لمكافحة المخدرات على "3" مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية؛ لترويجهم "2.7" كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى إيقافهم واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

المنطقة الشرقية
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
الشبو
مادة الميثامفيتامين المخدر
النيابة العامة

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