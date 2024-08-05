منطقة الباحة تجذب السياح الأجانب للاستمتاع بأجوائها الممطرة وتنوع مواقعها السياحية

تواصل منطقة الباحة استقطاب السياح الأجانب بفضل جمال طبيعتها الخلابة وأجوائها الممطرة التي تجعلها وجهة سياحية مميزة على مدار العام، حيث تشتهر الباحة بتنوع تضاريسها التي تتراوح بين الجبال الشاهقة والوديان العميقة، بالإضافة إلى غاباتها الكثيفة التي تضفي على المنطقة طابعًا طبيعيًا فريدًا.