"الجضعي" يلتقي عددًا من الشركات الصينية لبحث فرص الاستثمار في المملكة

وقدم الدكتور الجضعي خلال اللقاء نبذةً عن عمل "الغذاء والدواء"، والمجالات التي تقع ضمن اختصاصها، وبحث مع الشركات فرص الاستثمار في المملكة وإجراءات التسجيل للشركات الراغبة في الدخول إلى السوق السعودية، مؤكدًا حرص المملكة على سلامة وجودة جميع المنتجات؛ حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.