"الجضعي" يلتقي عددًا من الشركات الصينية لبحث فرص الاستثمار في المملكة

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي, ضمن أعمال زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية، عددًا من الشركات الصينية في مجالات صناعة الأغذية والأدوية والمنتجات الطبية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين عبدالرحمن الحربي، ونائب رئيس مجلس إدارة المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية جانغ شيو فنغ، ونائب رئيس غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الأدوية والمنتجات الصحية وانغ ماو تشون.
وقدم الدكتور الجضعي خلال اللقاء نبذةً عن عمل "الغذاء والدواء"، والمجالات التي تقع ضمن اختصاصها، وبحث مع الشركات فرص الاستثمار في المملكة وإجراءات التسجيل للشركات الراغبة في الدخول إلى السوق السعودية، مؤكدًا حرص المملكة على سلامة وجودة جميع المنتجات؛ حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.
وكانت الهيئة قد نظّمت الاجتماع بالتعاون مع الملحقية التجارية السعودية في بكين، وغرفة التجارة الصينية لاستيراد وتوريد الأدوية والمنتجات الصحية، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية.