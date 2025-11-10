بالصور المشاركة السعودية تخطف الأضواء في "أسبوع دبي للتصميم" .. وإثراء يقدم "جناح الخزامى"

اختُتمت في حي دبي للتصميم فعاليات معرض "داون تاون ديزاين"، الحدث الأبرز في أسبوع دبي للتصميم، والذي أقيم برعاية صاحبة السمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر 2025، بمشاركة عالمية وإقليمية واسعة من أبرز استوديوهات التصميم والماركات الراقية.
وسلّطت الدورة الثانية عشرة من المعرض الضوء على الحضور السعودي اللافت من خلال مشاركة "صُمم في السعودية"، المبادرة الاستراتيجية التي تقودها هيئة فنون العمارة والتصميم التابعة لوزارة الثقافة، بمشاركة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، الذي قدّم عملاً فنياً معمارياً بعنوان "جوهر الفلامنكو: جناح الخزامى".
وجسّد الجناح مفهوم التبادل الثقافي بين السعودية وإسبانيا، مرتكزاً على مبادئ الاستدامة والتفاعل الإبداعي، حيث شكّل مساحة مفتوحة للجلوس والتأمل والتفاعل مع الزوار، مستلهماً زهرة الخزامى كرمز مشترك في الذاكرة البصرية للبلدين.
واوضح سلطان البدران، رئيس وحدة الابتكار والإبداع في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، أن مشاركة المركز في أسبوع دبي للتصميم 2025 تأتي امتدادًا لرؤية إثراء في دعم قطاع التصميم والمعمار وإبراز الإبداع السعودي على الساحة العالمية، مشيرًا إلى أن هذه هي المشاركة السادسة للمركز في الحدث الذي يُعد من أهم الفعاليات الإبداعية في المنطقة.
وقال البدران انه «جرت العادة أن نشارك بأجنحة معمارية نستعرض من خلالها المهارات والإبداعات التصميمية، ونوصل من خلالها رسائل ثقافية عميقة، فوجودنا في دبي يهدف إلى تطوير وخدمة قطاع التصميم ونشر ثقافة الإبداع».
وأوضح أن الجناح المعماري لإثراء هذا العام يحمل طابعاً خاصاً يجمع بين الثقافة السعودية والإسبانية، مضيفًا: «اختيارنا لهذا الربط الثقافي جاء لأن مركز إثراء سيحتفل هذا العام بـ(موسم الثقافة الإسبانية)، ضمن فعاليات شتاء إثراء، حيث سبق لنا أن احتفلنا بثقافات دول مثل مصر واليابان، والاحتفاء بإسبانيا سيكون في يناير المقبل».
وأشار البدران إلى أن مشاركة إثراء في أسبوع دبي للتصميم تمثل أيضًا شراكة إبداعية مع الحدث، داعيًا جميع المصممين والمعماريين إلى المشاركة في أسبوع التصميم "تنوين" بالظهران، الذي ينظمه المركز سنويًا قائلاً: «تنوين يقدم حزمة منوعة من البرامج وورش العمل والحوارات والأجنحة المعمارية والتجارب الإبداعية، وسيشهد هذا العام لأول مرة إطلاق سوق خاص للمصممين».
وختم حديثه برسالة موجهة للمصممين الشباب قائلاً: «أنصح الجميع باستثمار الزخم الحالي من الفعاليات والفرص، فاليوم هناك وفرة في ورش العمل والمسابقات مثل و(الهاكاثون)، وغالبها مجانية أو برسوم بسيطة. هذه البيئة دليل على اهتمام المملكة ودول الخليج بالاقتصاد الإبداعي الذي أصبح ركيزة أساسية للتنمية الثقافية والاقتصادية».
وأكد منظمو المعرض أن المشاركة السعودية أصبحت أحد أبرز محاور الحدث بفضل ما قدّمته من رؤية فنية تجمع بين الهوية المحلية والتصميم العالمي، إلى جانب ما تعكسه من تطور متسارع في قطاع التصميم والعمارة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشهد المعرض كذلك عروضاً من علامات عالمية بارزة مثل كارتيل، بولترونا فراو، أوبجي هوم، هدى لايتينج، فينيني، كوزينتينو، وداو المعمارية، إلى جانب مشاركات مميزة من مصممين إماراتيين أبرزهم عمر القرق ورباح سعيد.
ويُعد "داون تاون ديزاين" المنصة الأهم للتصميم المعاصر والراقي في الشرق الأوسط، ومحفزاً لنمو الصناعات الإبداعية في المنطقة. ويُقام سنوياً ضمن أسبوع دبي للتصميم الذي يحتفي بالإبداع العالمي ويعزز مكانة دبي كوجهة رائدة في التصميم والفنون.