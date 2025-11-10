بالصور المشاركة السعودية تخطف الأضواء في "أسبوع دبي للتصميم" .. وإثراء يقدم "جناح الخزامى"

واوضح سلطان البدران، رئيس وحدة الابتكار والإبداع في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، أن مشاركة المركز في أسبوع دبي للتصميم 2025 تأتي امتدادًا لرؤية إثراء في دعم قطاع التصميم والمعمار وإبراز الإبداع السعودي على الساحة العالمية، مشيرًا إلى أن هذه هي المشاركة السادسة للمركز في الحدث الذي يُعد من أهم الفعاليات الإبداعية في المنطقة.