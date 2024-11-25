"نايف الراجحي الاستثمارية" تستحوذ على حصة استراتيجية في شركة "موضوع" وتعزز استثمارها في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

في عام 2018، كانت "موضوع" من أولى الشركات في المنطقة التي استثمرت بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي؛ حيث أطلقت مجموعة أدوات معالجة اللغة الطبيعية (NPL) الخاصة بها وطوّرت النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) للعديد من القطاعات، التي تم تسويقها لاحقًا من خلال منتجات مثل Qalam.ai وهو أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي المتخصصة بالغة العربية، Salma.ai وهو مساعد مالي افتراضي يقدم خدمات مصرفية متخصصة، ومنصة Waraqa.com التي تهدف لتحسين جودة البيانات للذكاء الاصطناعي، مما ساهم في تحسين النماذج اللغوية العربية، و Alweb.com، وهو نظام إدارة محتوى ويُعدّ حلاً لتحسين محركات البحث (SEO)، الذي يساعد الشركات في منطقة الشرق الأوسط على إدارة وتحسين محتواها بسهولة.