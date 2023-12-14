"البتال" يرفع الشكر للقيادة إثر تعيينه وكيلاً لـ "الداخلية"

رفع الدكتور خالد بن محمد بن عبدالله البتال، وكيل وزارة الداخلية، أسمى عبارات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله- ، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية.