"البتال" يرفع الشكر للقيادة إثر تعيينه وكيلاً لـ "الداخلية"

رفع الدكتور خالد بن محمد بن عبدالله البتال، وكيل وزارة الداخلية، أسمى عبارات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله- ، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية.
وسأل الدكتور البتال الله عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة وأن يعينه على خدمة الدين والمليك والوطن، كما قدم شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية.
كما رفع الدكتور البتال الشكر للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على ما لقيه من توجيهات سديدة خلال عمله وكيلاً لإمارة المنطقة الشرقية.