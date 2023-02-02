"السياري" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه محافظاً للبنك المركزي السعودي

وبدأ حياته المهنية في صندوق التنمية الصناعية السعودي كمحلل مالي، وحصل على شهادة بنك Chase Manhattan في التحليل الائتماني، قبل أن ينتقل للعمل في البنك المركزي السعودي، كما سبق له العمل في قطاع الأسواق المالية بمؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي في واشنطن.