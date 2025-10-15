"ملتقى بيبان 2025".. منصة تنموية تعزز استدامة ريادة الأعمال في المملكة

لا ينفصل "بيبان 2025" عن الجهود المؤسسية المستمرة التي تقودها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والتي نجحت خلال الربع الثاني من عام 2025م في تأكيد حضورها كممكن رئيسي لقطاع ريادة الأعمال، فقد استفادت أكثر من 14,600 منشأة من خدمات مراكز دعم المنشآت، في حين بلغ عدد المستفيدين من برامج التأهيل والتدريب لدى أكاديمية منشآت ما يزيد على 13,600 متدرب، وسجلت منصة "مزايا" حضورًا فاعلًا بدعمها أكثر من 1,100 رائد أعمال، بينما شهد مركز الامتياز التجاري تسجيل 78 علامة تجارية جديدة، ما يعكس ازدهار هذا المسار كأحد الأدوات المهمة للتوسع.