"ملتقى بيبان 2025".. منصة تنموية تعزز استدامة ريادة الأعمال في المملكة

يواصل ملتقى "بيبان 2025" ترسيخ مكانته كأكبر منصة وطنية لدعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر تقديم منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج والفرص، تعكس تحوّلًا استراتيجيًا في بنية الاقتصاد السعودي، وتدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
يُعقد الملتقى في نسخته الحادية عشرة خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من 150 دولة، وأكثر من 200 متحدث محلي ودولي، ويقدّم أكثر من 10,000 فرصة تمكينية واستثمارية، في مشهد اقتصادي وريادي غير مسبوق على مستوى المنطقة.
لا ينفصل "بيبان 2025" عن الجهود المؤسسية المستمرة التي تقودها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والتي نجحت خلال الربع الثاني من عام 2025م في تأكيد حضورها كممكن رئيسي لقطاع ريادة الأعمال، فقد استفادت أكثر من 14,600 منشأة من خدمات مراكز دعم المنشآت، في حين بلغ عدد المستفيدين من برامج التأهيل والتدريب لدى أكاديمية منشآت ما يزيد على 13,600 متدرب، وسجلت منصة "مزايا" حضورًا فاعلًا بدعمها أكثر من 1,100 رائد أعمال، بينما شهد مركز الامتياز التجاري تسجيل 78 علامة تجارية جديدة، ما يعكس ازدهار هذا المسار كأحد الأدوات المهمة للتوسع.
وتجدر الإشارة إلى أن مراكز الابتكار التابعة لمنشآت قد استقطبت أكثر من 42 ألف مستفيد، وقدّمت حلولًا تدعم المشاريع في مراحلها المبكرة، فيما انضمت أكثر من 3,100 منشأة إلى برنامج "طموح" المصمم خصيصًا لمساعدة المشاريع الناشئة على التوسع محليًا وخارجيًا.
ينقل ملتقى بيبان هذه المنظومة من الإحصاءات إلى الواقع العملي من خلال مساحات تفاعلية مثل مسرح العروض "BIBAN Pitching Stage"، الذي يشهد عرض مشاريع 120 شركة ناشئة أمام المستثمرين، فضلًا عن حلبة المستثمرين التي تتيح فرص التمويل المباشر، ومنصات الجهات الحكومية والممكنة التي تقدم الدعم القانوني والمالي والتقني في موقع واحد.
ولا يقتصر دور الملتقى على تحفيز التأسيس، بل يتوسع ليخدم مراحل التمكين والاستدامة؛ من خلال طرح فرص الامتياز التجاري ودعم الابتكار وتسهيل الوصول إلى التمويل وتوفير البنية الرقمية والتشغيلية التي تمكّن المنشآت من التوسع والنمو، وهو ما يجعل "بيبان 2025" بيئة متكاملة تُفعّل الإمكانات المحلية، وتربطها بشبكات التعاون العالمي.
يمثل "بيبان 2025" تجربة اقتصادية متقدمة، تنطلق من الاحتياجات الحقيقية لرواد الأعمال، وتبني على نجاحات تراكمية، لتقديم نموذج سعودي في دعم ريادة الأعمال بمنهجية الاستدامة والتكامل، بما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي لريادة الأعمال.