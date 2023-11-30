واصفةً ما يجري في غزة بـ"الأمر المؤسف".. "التويجري": يجب عدم الانتقائية في تطبيق حقوق الإنسان

واستعرضت "التويجري" في مستهل الجولة الثالثة، أبرز الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان بالمملكة خلال المدة الواقعة بين الجولتين الثانية والثالثة؛ لافتةً إلى أن من تلك الإصلاحات: تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية من خلال مراجعة وإصدار وتعديل العديد من القوانين بما في ذلك نظام المعاملات المدنية، ونظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والسياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة؛ بما أسهم في تعزيز حماية وصون حقوق الإنسان في المملكة.