في حالتَيْن منفردتَيْن.. غرق طفلَيْن بـ"وادي بيش" أثناء تنزههما برفقة أسرتَيْهما

وتفصيلاً، لقي طفل أمس مصرعه عندما كان في نزهة برفقة أسرته التي قدمت من السودة بعسير بحثًا عن المتعة والدفء، إلا أن القدر كان أسرع عندما غرق الطفل الذي يبلغ من العمر 14 عامًا، وفارق الحياة.