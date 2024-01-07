في حالتَيْن منفردتَيْن.. غرق طفلَيْن بـ"وادي بيش" أثناء تنزههما برفقة أسرتَيْهما

شهد وادي بيش شمال جازان غرق طفلَيْن في حالتَيْن منفردتَيْن أثناء تنزههما برفقة أسرتَيْهما.
وتفصيلاً، لقي طفل أمس مصرعه عندما كان في نزهة برفقة أسرته التي قدمت من السودة بعسير بحثًا عن المتعة والدفء، إلا أن القدر كان أسرع عندما غرق الطفل الذي يبلغ من العمر 14 عامًا، وفارق الحياة.
وقالت مصادر إن اليوم الذي قبله شهد غرق طفل آخر بالوادي ذاته، الذي تنتشر به المستنقعات الخطرة، وفارق الحياة أيضًا.
وطالب الجميع الجهات المعنية بمسح الوادي، والتعامل مع تلك المستنقعات بما يضمن درء مخاطرها، أو وضع لوحات إرشادية وتحذيرية، يمكن من خلالها الاستدلال على خطورتها، خاصة في مثل هذه الأوقات التي يتوافد فيها سكان المرتفعات على السهول والمناطق الدافئة.