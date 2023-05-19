"آل الشيخ": اجتماع قادة العرب بجدة ترجمة لمحورية المملكة في صناعة القرار

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن اجتماع قادة العرب اليوم في ‎قمة جدة يجسد الدور المهم والمحوري للمملكة في صنع القرار ويترجم جهودها المسددة في جمع الكلمة ونشر السلام.