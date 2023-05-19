"آل الشيخ": اجتماع قادة العرب بجدة ترجمة لمحورية المملكة في صناعة القرار

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن اجتماع قادة العرب اليوم في قمة جدة يجسد الدور المهم والمحوري للمملكة في صنع القرار ويترجم جهودها المسددة في جمع الكلمة ونشر السلام.
جاء ذلك في تغريدة لـ"آل الشيخ"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ بمناسبة انطلاق القمة العربية 32، بحضور رؤساء وقادة الدول ورئيس أوكرانيا والمنعقدة بجدة.
وقال الوزير: "لقد شرف الله المملكة بأن تكون قِبلة المسلمين بالعالم وقِبلة لصنع السلام والمحبة والأخوة الإنسانية"، مضيفاً أن اجتماع قادة العرب اليوم في قمة جدة يجسد الدور المهم والمحوري لبلادنا في صنع القرار ويترجم جهودها المسددة في جمع الكلمة ونشر السلام".
ودعا "آل الشيخ"، في ختام حديثه، المولى الكريم أن يحفظ الله المملكة ويبارك في جهود مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -يحفظهما الله- وأن يكتب الله لهذه القمة النجاح والتوفيق.