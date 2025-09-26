دراسة سعودية تكشف مفاجآت عن الخبز: التميس يتجاوز 1400 سعرة والصامولي يتحول 80% منه إلى سكر

وكشف عن دراسة أُجريت في جامعة الملك سعود قارنت بين التميس والصامولي والقرصان، وأظهرت أن التميس الأعلى في السعرات، إذ قد تتجاوز التميسة الواحدة 1400 سعرة حرارية. كما أوضح أنه لا يوجد ما يُعرف بـ"تميس بر"، مضيفًا أن خبز البر أقل سعرات من التميس، لكنه لا يقارن بالقرصان الذي وصفه بالأفضل صحيًا.