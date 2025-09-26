دراسة سعودية تكشف مفاجآت عن الخبز: التميس يتجاوز 1400 سعرة والصامولي يتحول 80% منه إلى سكر

أكد بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني بجامعة طيبة، أ.د. محمد الأحمدي، أن الخبز الأبيض يُعد الأخطر على صحة الإنسان عند الإفراط في تناوله، مشيرًا إلى أن البديل الأمثل هو الخبز الأسمر أو المصنوع من الحبوب الكاملة.
وأوضح الأحمدي، خلال لقائه في برنامج من السعودية على قناة السعودية، أن الاعتماد على أكثر من رغيف في وجبات الفطور والغداء والعشاء يرفع السعرات الحرارية بشكل كبير، وهو ما يشكل خطرًا على الصحة العامة، مبينًا أن المشكلة لا تتعلق برغيف واحد، بل بكثرة الاستهلاك اليومي.
وأشار إلى أن بعض المجتمعات الأوروبية، مثل فرنسا، تستهلك الخبز بكثرة، إلا أن نمط حياتهم النشط يساعدهم على حرق السعرات، بينما في مجتمعاتنا تمثل قلة النشاط البدني مع الإفراط في الخبز الأبيض والسهر الليلي "مصيبة صحية".
وكشف الأحمدي أن الدراسات العلمية توصي بالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة لما يحتويه من ألياف وفيتامينات (ب1، ب2، ب3، ب9) ومعادن مهمة مثل الحديد والمغنيسيوم، التي تسهم في تنظيم مستوى سكر الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.
وأضاف أن ما يُعرف بـ"الصامولي" يحتوي على نحو 390 سعرة حرارية و4% فقط ألياف، فيما يتحول 80% منه إلى سكر. في المقابل، يحتوي "القرصان" على 350 سعرة حرارية ونسبة ألياف تصل إلى 11%، ما يجعله أكثر فائدة.
وكشف عن دراسة أُجريت في جامعة الملك سعود قارنت بين التميس والصامولي والقرصان، وأظهرت أن التميس الأعلى في السعرات، إذ قد تتجاوز التميسة الواحدة 1400 سعرة حرارية. كما أوضح أنه لا يوجد ما يُعرف بـ"تميس بر"، مضيفًا أن خبز البر أقل سعرات من التميس، لكنه لا يقارن بالقرصان الذي وصفه بالأفضل صحيًا.
وختم الأحمدي بالتأكيد على أن الحل يكمن في الاعتدال بتناول الخبز مع تعزيز النشاط البدني للحفاظ على صحة أفضل.