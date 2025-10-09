مركز "إتمام" يواصل تسريع وتيرة المشاريع العقارية ورفع كفاءة القطاع

وبيّن المركز أن خطته التشغيلية للعام الجاري تضمنت أتمتة خمس خدمات جديدة، وتحديثًا للاتفاقيات مع جهات خدمية مثل الشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وهيئة الاتصالات والفضاء، بهدف تسريع الاعتمادات وتحسين كفاءة المخرجات، مشيرًا إلى أن خدماته تسهم في تذليل التحديات التي تواجه ملاك العقار والمطورين العقاريين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتكامل الحلول، وتسريع الاعتمادات عبر منظومة رقمية متقدمة.