مركز "إتمام" يواصل تسريع وتيرة المشاريع العقارية ورفع كفاءة القطاع

يواصل مركز خدمات المطورين "إتمام" تقديم خدماته الموجهة لقطاع التطوير العقاري ليُسهم في تسريع وتيرة البدء في تنفيذ المشاريع العقارية وتسهيل إجراءات الحصول على الاعتمادات والتراخيص اللازمة لتنفيذ المشاريع، وذلك في إطار دوره لتمكين تطوير البنية التحتية للأراضي والمشاريع السكنية وتحسين بيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح "إتمام" أنه يمضي في تنفيذ خارطة الطريق الإستراتيجية التي ترتكز على الشراكات الفاعلة، والخدمات الميسّرة، بنهج يرتكز على العميل، موضحًا أنه أطلق خلال العام الجاري 7 مبادرات إستراتيجية، شملت تطوير البوابة الموحدة لاستقبال المطورين العقاريين، والتمكين التشريعي، وتسويق الخدمات، وتحسين تجربة المطورين.
وبيّن المركز أن خطته التشغيلية للعام الجاري تضمنت أتمتة خمس خدمات جديدة، وتحديثًا للاتفاقيات مع جهات خدمية مثل الشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وهيئة الاتصالات والفضاء، بهدف تسريع الاعتمادات وتحسين كفاءة المخرجات، مشيرًا إلى أن خدماته تسهم في تذليل التحديات التي تواجه ملاك العقار والمطورين العقاريين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتكامل الحلول، وتسريع الاعتمادات عبر منظومة رقمية متقدمة.
ويُعد المركز أحد المُمَكِّنات الرئيسة في قطاع التطوير العقاري، من خلال تقديم خدمات شاملة تشمل دعم إصدار التراخيص، ومراجعة التصاميم لمشاريع الشراكة بين المطورين والشركة الوطنية للإسكان، ودعم اعتماد المخططات، وتأهيل المطورين، وطلب خدمات البيع على الخارطة، والخدمات العدلية والهندسية، ضمن نموذج تشغيلي يستهدف خلق بيئة عقارية مرنة ومحفّزة تواكب النمو المتسارع للقطاع العقاري في المملكة.
يُذكر أنه يمكن لملاك الأراضي البيضاء والمطورين في مختلف مناطق المملكة الاستفادة من خدمات مركز "إتمام" لتسريع اعتماد المخططات، بما يُسهّل عمليات التطوير ويرفع كفاءة الاستثمار في القطاع العقاري، وكذلك الاستفادة من جميع خدمات المركز من خلال زيارة الرابط https://etmam-services.housing.gov.sa/ar/user/login?destination=home.