"الشؤون الإسلامية": لا صحة لما تم تداوله عن وجود عدد من الأراضي داخل حد الحرم بمكة المكرمة بتصاريح جاهرة لبناء مساجد عليها

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه المعلومات غير صحيحة جملة وتفصيلاً، مبينةً أنها هي الجهة الرسمية المخولة لبناء المساجد ومنح التصاريح الخاصة بها في المملكة العربية السعودية.