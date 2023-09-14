"الشؤون الإسلامية": لا صحة لما تم تداوله عن وجود عدد من الأراضي داخل حد الحرم بمكة المكرمة بتصاريح جاهرة لبناء مساجد عليها

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بياناً رسمياً بشأن ما تم تداوله عن وجود عدد من الأراضي داخل حد الحرم بمكة المكرمة بتصاريح جاهرة لبناء مساجد عليها.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه المعلومات غير صحيحة جملة وتفصيلاً، مبينةً أنها هي الجهة الرسمية المخولة لبناء المساجد ومنح التصاريح الخاصة بها في المملكة العربية السعودية.
كما تحذر من تداول مثل هذه المعلومات غير الموثوقة من أشخاص ليس لهم صفة رسمية ومن جهات غير موثوقة، مستغلين في ذلك تعاطف الناس وحبهم لفعل الخير وبناء المساجد تحت غطاء جمع التبرعات.