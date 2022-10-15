اللجنة الوطنية لرعاية السجناء "تراحم" تتسلم جائزة إسعاد المتعاملين لعام 2022م

الجدير بالذكر أن "تراحم" حصدت هذه الجائزة ضمن 19 مسارًا مرشحًا للجائزة وخضعت لتحكيم 11 عضوًا؛ حيث تأهلت نظير جهودها في تحسين تجربة المستفيدين وتمكينهم من الوصول للخدمات إلكترونيًّا سواءً من خلال اللجان الفرعية أو من خلال الشركاء في مختلف أنحاء المملكة.