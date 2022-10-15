اللجنة الوطنية لرعاية السجناء "تراحم" تتسلم جائزة إسعاد المتعاملين لعام 2022م

حصدت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرَج عنهم وأسرهم "تراحم" يوم أمس الجمعة، المركزَ الأول في فئة "أفضل خدمات التحول الرقمي" خلال مشاركتها في حفل جوائز إسعاد المتعاملين، المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة بمدينة دبي.
وتَسلم الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "صقر بن محمد القرني" الجائزة؛ مؤكدًا أن حصول اللجنة على جائزة إسعاد المتعاملين؛ يأتي نتيجة جهود حكومة المملكة العربية السعودية والتطور المتسارع في التحول الرقمي، ووجود بنية تحتية ساهمت في رفع جودة الخدمات المقدمة لمستفيدي "تراحم" من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.
الجدير بالذكر أن "تراحم" حصدت هذه الجائزة ضمن 19 مسارًا مرشحًا للجائزة وخضعت لتحكيم 11 عضوًا؛ حيث تأهلت نظير جهودها في تحسين تجربة المستفيدين وتمكينهم من الوصول للخدمات إلكترونيًّا سواءً من خلال اللجان الفرعية أو من خلال الشركاء في مختلف أنحاء المملكة.
يُذكر أن "تراحم" حققت جهودًا بارزة في ربط التحول الرقمي بين اللجان الفرعية والمستفيدين بالإضافة لتقديم حزمة من المشاريع التنموية لدعم الأسر المستفيدة.