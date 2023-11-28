انفردت بتخطيط هندسي رسمه المكان.. المدرجات الزراعية علامة تميّز الباحة

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة المياه والزراعة بالباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني أن الفرع أطلق في وقت سابق مشروع يعنى بالمدرجات الزراعية بالمنطقة، حيث بلغ عدد المزارع المستفيدة من المشروع في المرحلة التمهيدية 18 مزرعة، في حين بلغ عدد المزارع في المرحلة الأولى 118 مزرعة، فيما بلغ عدد المزارع المستفيدة من المرحلة الثانية 171 مزرعة، وفي المرحلة الثالثة 48 مزرعة، وبإجمالي 355 مزرعة.