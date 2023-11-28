انفردت بتخطيط هندسي رسمه المكان.. المدرجات الزراعية علامة تميّز الباحة

تُعد طريقة المدرجات الزراعية من الطرق المتماشية مع التضاريس الجبلية والانحدارات والمرتفعات التي تشكَّل منها أجزاء كبيرة بمنطقة الباحة، حيث تقوم بالاحتفاظ بالتربة الزراعية، إضافة إلى احتجاز مياه الأمطار التي تشكل المصدر الأساسي لمياه الري في الزراعة قديماً، حيث إن المدرجات الزراعية انفردت بتخطيط هندسي رسمه سكان المنطقة منذ عقود كثيرة، وهذا ما فرضته جغرافية المكان المعروفة بالطبيعة الجبلية.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة المياه والزراعة بالباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني أن الفرع أطلق في وقت سابق مشروع يعنى بالمدرجات الزراعية بالمنطقة، حيث بلغ عدد المزارع المستفيدة من المشروع في المرحلة التمهيدية 18 مزرعة، في حين بلغ عدد المزارع في المرحلة الأولى 118 مزرعة، فيما بلغ عدد المزارع المستفيدة من المرحلة الثانية 171 مزرعة، وفي المرحلة الثالثة 48 مزرعة، وبإجمالي 355 مزرعة.
وهدفت هذه المراحل إلى تجميع مياه الأمطار في المزارع المستهدفة، وذلك عن طريق عمل خزانات أرضية لهم، وخزانات علوية، إضافة إلى عمل إعادة تأهيل المدرجات، وعمل تمديدات تنقيط، ودعمهم بشتلات ومصدات مياه.