حفلات غنائية ومزايا حصرية في انتظار مشتركي webook

ووفقًا للميزات التي أزيح عنها الستار؛ يمكّن التطبيق والموقع مستخدميه ومشتركيه من اكتشاف فعاليات موسم الرياض وشراء التذاكر بكل سهولة عبر خطوات بسيطة، كما يوفر التطبيق كل المعلومات عن الفعاليات من التوقيت وتاريخ إقامتها، إلى نوع التذاكر ما بين رويال وماسية وبلاتينيوم وغيرها من الفئات كلٌّ وفقًا لسعره، كما يوفر التطبيق معرفة منطقة إقامة الفعالية وخريطة لموقعها.