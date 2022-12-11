"حساب المواطن": إيداع 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع لشهر ديسمبر

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1849 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 450 ألف مستفيد.