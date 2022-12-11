"حساب المواطن": إيداع 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع لشهر ديسمبر

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر التي تمّ إيداعها صباحاً.
وبلغت قيمة الدفعة الجديدة 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.
وأوضح البرنامج، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%.
تفصيلاً، أودع اليوم الأحد برنامج حساب المواطن 3.6 مليار ريال؛ مخصّص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1849 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 450 ألف مستفيد.
وأكّد الهاجري؛ أن الدعم المقدم للمستفيدين يتم تحديده وفقاً لعدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة، ويمكن للمستفيد معرفة قيمة الدعم التقريبي، وذلك من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط: https://portal.ca.gov.sa/.