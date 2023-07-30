"الموارد البشرية" تطلق "جدير" لتأهيل واستقطاب المتميزين من حديثي التخرج

ووضعت الوزارة عددًا من الشروط لمن يرغب في الالتحاق بالبرنامج وهي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة، وألا يكون قد مضى على تخرجه 4 سنوات، وألا يقل المعدل العام عن 3 من 4 أو ما يعادلها، وأن يكون متفرغًا بشكل كامل للبرنامج، كما تضمنت الشروط معادلة المؤهل إذا كانت الشهادة من خارج المملكة من الجهة المختصة، وحصول المتقدم على 5 درجات في اختبار الـ IELTS أو ما يعادلها في اللغة الإنجليزية.