طاروح يحكي قصة طرح "شاهين" باعه بـ119 ألف ريال في مزاد نادي الصقور السعودي 2025

وقال "السعيد": "أخبرت أصدقائي الطواريح أننا قد ننتظر ساعة أو ساعتين أو حتى ست ساعات، فالطرح يتطلب الصبر والتعامل بحكمة مع الصقر"، مشيدًا بالخدمات التي يقدمها نادي الصقور السعودي للطواريح، مضيفًا: "رعاية الصقر تتطلب مجهودًا، ونادي الصقور السعودي سهّل ذلك للطواريح، حيث أبلغنا فرق النادي منذ طرح الصقر، لتتولى بعدها رعايته ونقله إلى مقر المزاد"، مشيرًا إلى أن النادي استضاف الطواريح في الرياض حتى إتمام عملية البيع.