طاروح يحكي قصة طرح "شاهين" باعه بـ119 ألف ريال في مزاد نادي الصقور السعودي 2025

كشف طاروح سعودي عن قصة طرحه "شبك" فرخ شاهين، باعه بمبلغ 119 ألف ريال في الليلة الثامنة من مزاد نادي الصقور السعودي 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض، ويتزامن مع موسم الطرح السنوي في المملكة الممتد من الأول من أكتوبر حتى 30 نوفمبر المقبل.
وأوضح الطاروح منصور السعيد أنه لم يكن مستعجلًا في عملية طرح الصقر، حيث كان هو والطاروح رائد الشاعر يحاولان السيطرة عليه، وانتظرا حتى تكتمل عملية الطرح قبل أن ينضم إليهما الطاروح خالد الرشيدي، ليكملوا العملية بنجاح، وهي التي استغرقت قرابة ساعتين.
وقال "السعيد": "أخبرت أصدقائي الطواريح أننا قد ننتظر ساعة أو ساعتين أو حتى ست ساعات، فالطرح يتطلب الصبر والتعامل بحكمة مع الصقر"، مشيدًا بالخدمات التي يقدمها نادي الصقور السعودي للطواريح، مضيفًا: "رعاية الصقر تتطلب مجهودًا، ونادي الصقور السعودي سهّل ذلك للطواريح، حيث أبلغنا فرق النادي منذ طرح الصقر، لتتولى بعدها رعايته ونقله إلى مقر المزاد"، مشيرًا إلى أن النادي استضاف الطواريح في الرياض حتى إتمام عملية البيع.
وكان الطواريح الثلاثة قد طرحوا فرخ شاهين في منطقة سحمة الصمان، بطول 15 إنشًا، وعرض 15 إنشًا ونصف الإنش، ووزن 960 جرامًا، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 60 ألف ريال حتى تم بيعه بـ119 ألف ريال.
ويقتصر المزاد على صقور فرخ الشاهين البحري المهاجر، مع الالتزام بعدم إقامة مزاد للشاهين القرناس أو الصقر الحر حفاظًا على استدامتهما، فيما يقدم النادي حزمة من التسهيلات والخدمات للصقارين تشمل النقل والسكن وتوثيق البيع، إضافة إلى بث المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تخصيص جوائز للطواريح في ختام ليالي المزاد دعمًا لهذه الهواية الأصيلة وتنميتها اقتصاديًا واجتماعيًا.