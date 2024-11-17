"إيجار" توضح فترات السماح للمستأجرين قبل تقديم طلب تنفيذ مالي

كما أضافت المنصة، أنه بالنسبة للعقود ذات الدفعات السنوية أو نصف السنوية، يمكن للمؤجر تقديم طلب تنفيذ بعد مرور 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق، في حال تأخر المستأجر عن السداد.