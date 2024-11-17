محليات
"إيجار" توضح فترات السماح للمستأجرين قبل تقديم طلب تنفيذ مالي
أوضحت منصة "إيجار" آلية وفترات السماح الممنوحة للمستأجرين قبل أن يتمكن المؤجر من تقديم طلب تنفيذ مالي من خلال منصة "ناجز"، وذلك في حال التأخر عن سداد الإيجارات المستحقة.
وأكّدت المنصة، أن المؤجر يستطيع التقدم بطلب تنفيذ مالي إذا كانت الدفعات الإيجارية أقل من 180 يوماً، بعد مرور 15 يوماً من موعد استحقاق الفاتورة وعدم سداد المستأجر.
كما أضافت المنصة، أنه بالنسبة للعقود ذات الدفعات السنوية أو نصف السنوية، يمكن للمؤجر تقديم طلب تنفيذ بعد مرور 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق، في حال تأخر المستأجر عن السداد.