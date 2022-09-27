ملك البحرين يهنئ ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي برئاسته مجلس الوزراء

وأعرب جلالته في برقية عن خالص تهانيه لسمو ولي العهد على الثقة الملكية، متمنيًا لسموه دوام التوفيق والسداد لمواصلة جهوده وعطائه لخدمة المملكة العربية السعودية وشعبها، وتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم والازدهار تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، سائلاً المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية والعمر المديد.