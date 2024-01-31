فيصل بن سلمان يتفقد مشروع موسوعة الحج والحرمين الشريفين

تَفقد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، بحضور المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن سليمان المنيع، مشروع موسوعة الحج والحرمين الشريفين أحد المشروعات التي تشرف عليها الدارة، والذي يمثل عملًا موسوعيًّا عن الحج والحرمين الشريفين في مختلف العصور.