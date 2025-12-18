شاهد.. أمطار ديمية صباحية تُجري أودية حريملاء والغاط والزلفي والارطاوية

شهدت عددٌ من محافظات منطقة الرياض، صباح اليوم، هطول أمطار ديمية تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم في تلك المحافظات .

وشملت الأمطار محافظات الغاط والزلفي والأرطاوية وحريملاء، حيث أجرت الأودية والشعاب وأروت الأرض، وسط مشاهد طبيعية مع كثافة السحب وانخفاض درجات الحرارة .

ولازالت السماء ملبدة بالغيوم في تلك المحافظات ، بالتزامن مع الهطولات المتفرقة، ما يشير إلى احتمالية تواصل الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة.

وتأتي هذه الأمطار ضمن الحالة الجوية التي تشهدها أجزاء من وسط المملكة، مع تشكل الغيوم في الأجواء منذ ساعات الصباح الأولى.