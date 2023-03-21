رئيس "فلكيّة جدة": رؤية القمر بالعين المجرّدة أو التلسكوب اليوم "مستحيلة" لهذا السبب

وأضاف أبو زاهرة، بعد ذلك ببضع ساعات سيصل القمر منزلة الاقتران عند الساعة 08:23 مساءً منتقلاً من غرب الشمس إلى شرقها، وستتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى "الإهلال" وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وستكون هذه الفرصة مهيَّأةً في مساء اليوم التالي الأربعاء حيث ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:33 مساءً وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (10) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (11) درجة وإضاءته (1.0 %) وستكون الفرصة مهيَّأةً لرؤية هلال القمر بالعين المجرّدة، وسيبقى فوق الأفق إلى أن يغرب عند الساعة 07:27 مساءً بعد (54 دقيقة) من غروب الشمس.