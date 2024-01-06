"الغذاء والدواء": "نظام فسح منتجات التجميل" يسهّل للمستورد الوصولَ لجهات تقويم مطابقة أكثر

ولفتت في إنفوجراف نشرته اليوم، إلى أنّ أهمّ مميزات الخدمة هي توحيد إجراءات الفسح لقطاعات الهيئة، وإمكانية تقديم طلبات الفسح وتتبّعها، والسماح للمستورد بالدخول على النظام بأكثر من مستخدم، والوصول إلى جهات تقويم مطابقة أكثر، وإمكانية الردّ على ملاحظات واستفسارات جهات تقويم المطابقة والتفتيش المركزي، وسهولة إصدار شهادة مطابقة الإرسالية.