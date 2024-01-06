"الغذاء والدواء": "نظام فسح منتجات التجميل" يسهّل للمستورد الوصولَ لجهات تقويم مطابقة أكثر

أوضحت هيئةُ الغذاء والدواء أن "نظام فسح منتجات التجميل" يُتيح خاصيةَ الردّ على استفسارات وملاحظات جهات تقويم المطابقة والتفتيش المركزي، بالإضافة إلى إمكانية وصول المستورد إلى جهات تقويم مطابقة أكثر.
وأضافت الهيئة: أن نظام "فسح منتجات التجميل" عبارة عن إجراءات موحدة توفر الوقت والجهد والتكلفة لاستيراد منتجات التجميل؛ من خلال نظام خدمات الفسح لهيئة الغذاء والدواء لتحقيق سلامة ومأمونية المنتجات ودخولها السوق السعودي بسهولة.
ولفتت في إنفوجراف نشرته اليوم، إلى أنّ أهمّ مميزات الخدمة هي توحيد إجراءات الفسح لقطاعات الهيئة، وإمكانية تقديم طلبات الفسح وتتبّعها، والسماح للمستورد بالدخول على النظام بأكثر من مستخدم، والوصول إلى جهات تقويم مطابقة أكثر، وإمكانية الردّ على ملاحظات واستفسارات جهات تقويم المطابقة والتفتيش المركزي، وسهولة إصدار شهادة مطابقة الإرسالية.
وأوضحت أن رحلة العميل للاستيراد تشمل تسجيل المنتجات واستخراج التراخيص اللازمة من نظام "غد"، وتسجيل الدخول في نظام خدمات الفسح للتجميل بالهيئة، وتعبئة بيانات نوع المنتجات التجميلية المراد استيرادها، ودراسة طلبات الفسح من قبل الهيئة، ثم اتخاذ قرار الفسح.