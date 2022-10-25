برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على حوكمة التنسيق بين "وزارة الصناعة" والجهات المختصة في إجراءات المنشآت الصناعية

وأوضح وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس نوه بإطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف تعزيز موقع السعودية بوصفها مركزًا رئيسًا وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية، وجذب استثمارات نوعية صناعية وخدمية بقيمة 40 مليار ريال خلال السنتَيْن الأوليَيْن من إطلاق المبادرة، وذلك في إطار سعي السعودية الدائم للإسهام في استقرار الاقتصاد العالمي ونموه.