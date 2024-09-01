"البديوي": دول "التعاون" تخطت خلال 4 عقود المعوقات وحققت العديد من أوجه التكامل

وأوضح "البديوي"، أن الموقع الجغرافي لدول المجلس فرض عليها أن تكون في محيط متغير يحتوي على العديد من التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية؛ ما يدفع للتكاتف في تعزيز وتوحيد جميع الجهود الخليجية، لتجاوز هذه التحديات والمتغيرات والتغلب عليها.