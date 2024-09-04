"النيابة العامة" تؤكّد: سريةُ بيانات المشمولين بالحماية أمرٌ قانوني لا يمكن الإخلال به

وأضافت: ومن ذلك، أي معلومة تكشف، أو يمكن الاستدلال منها على هوية أو شخصية المشمول بالحماية، أو مكان وجوده، وأي معلومة عن أنواع الحماية المقدمة للمشمول بالحماية، أو إجراءاتها، أو هوية، أو دور أي شخص يوفر الحماية للمشمول بالحماية أو يساعد في توفيرها.