مؤتمر "الأعلى للشؤون الإسلامية" يختتم أعماله بإطلاق وثيقة القاهرة لتعزيز ثقافة الاجتهاد

اختتمت في القاهرة مساء أمس الأحد أعمال المؤتمر الدولي الـ 33 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي نظمته وزارة الأوقاف المصرية على مدى يومين، بعنوان "الاجتهاد ضرورة العصر"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبمشاركة وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية والمفتين ورؤساء الهيئات الإسلامية ورؤساء الجامعات والجمعيات الإسلامية ومفكرين وخبراء وإعلاميين من ٩٠ دولة حول العالم.