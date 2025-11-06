مستشفى د. سليمان فقيه بجدة أول مستشفى خاص في المملكة ينال اعتماد "سباهي" لخدمات ACS

ويمثل هذا الاعتماد خطوة جديدة في مسيرة مستشفى د. سليمان فقيه الريادية، حيث يعكس التزامه الدائم بالابتكار والتميّز في رعاية أمراض القلب، ودوره الفاعل في رفع جودة الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين تجربة المريض.