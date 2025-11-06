مستشفى د. سليمان فقيه بجدة أول مستشفى خاص في المملكة ينال اعتماد "سباهي" لخدمات ACS

أعلن مستشفى د. سليمان فقيه بجدة عن حصوله على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي (CBAHI - لخدمات متلازمة الشرايين التاجية الحادة (ACS)، ليصبح بذلك أول مستشفى خاص في المملكة العربية السعودية يحصل على هذا الاعتماد المرموق.
يعكس هذا الإنجاز التزام المستشفى بتقديم رعاية متكاملة وعالية الجودة لمرضى القلب، من خلال تطبيق أعلى المعايير الوطنية في الأداء الطبي وسلامة المرضى وجودة الحياة.
وتشمل معايير “سباهي” لخدمات ACS متطلبات دقيقة تغطي جميع مراحل الرعاية، بدءًا من الاستجابة السريعة في قسم الطوارئ وتوافر مختبر القسطرة القلبية على مدار الساعة (24/7)، وصولاً إلى برامج إعادة التأهيل والتحسين المستمر للجودة.
يذكر أن مستشفى د. سليمان فقيه يمتاز بتطبيق مسارات علاجية دقيقة لحالات احتشاء عضلة القلب الحاد (STEMI) وفق البروتوكولات الوطنية، عبر فريق طبي متكامل يضم استشاريي أمراض القلب، والعناية الحرجة، والتمريض، والتأهيل، والخدمات المساندة، لضمان تقديم رعاية شاملة في جميع مراحل رحلة المريض.
كما يعتمد المستشفى على أنظمة تشخيص متقدمة وتقنيات دقيقة لمتابعة البيانات ومبادرات مستمرة لتحسين الجودة، بما يعزز من سلامة المرضى ويرتقي بنتائجهم العلاجية.
ويمثل هذا الاعتماد خطوة جديدة في مسيرة مستشفى د. سليمان فقيه الريادية، حيث يعكس التزامه الدائم بالابتكار والتميّز في رعاية أمراض القلب، ودوره الفاعل في رفع جودة الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين تجربة المريض.