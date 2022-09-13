وزير التعليم يرأس اجتماع مجلس إدارة التدريب التقني الـ114

رأس وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الـ(114)، بحضور محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد.
وأكد وزير التعليم خلال الاجتماع، دور المؤسسة المهم في تحقيق مستهدفات البرنامج من خلال العمل على المبادرات المسندة لها التي تقوم على عدد من الأهداف؛ كتقييم معدلات التوظيف والتوسع في التدريب، وضمان المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، وتعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.
كما اطلع المجلس على إحصائيات القبول للعام التدريبي 1444هـ وعلى جهود المؤسسة في التحول لنظام الثلاث فصول والتحديات التي تواجه مرحلة التطوير وآليات مواجهتها، كما اتخذ المجلس عددًا من القرارات والتوصيات التي تهدف إلى دعم مسيرة العملية التدريبية وتعزيز مخرجاتها.