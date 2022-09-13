وزير التعليم يرأس اجتماع مجلس إدارة التدريب التقني الـ114

كما اطلع المجلس على إحصائيات القبول للعام التدريبي 1444هـ وعلى جهود المؤسسة في التحول لنظام الثلاث فصول والتحديات التي تواجه مرحلة التطوير وآليات مواجهتها، كما اتخذ المجلس عددًا من القرارات والتوصيات التي تهدف إلى دعم مسيرة العملية التدريبية وتعزيز مخرجاتها.