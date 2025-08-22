تماشيًا مع حملة ولي العهد.. تجمع المدينة المنورة الصحي يخصص 5 مواقع للتبرع بالدم طيلة الأسبوع

وأشار إلى أن فوائد التبرع بالدم لا تقتصر على إنقاذ الآخرين، بل تعود بالنفع على المتبرع نفسه من خلال تنشيط نخاع العظم لإنتاج خلايا جديدة، وزيادة نشاط الدورة الدموية، فضلًا عن المساعدة في تقليل نسبة الحديد بالدم، وهو ما يسهم في الوقاية من أمراض القلب وانسداد الشرايين.