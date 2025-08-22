تماشيًا مع حملة ولي العهد.. تجمع المدينة المنورة الصحي يخصص 5 مواقع للتبرع بالدم طيلة الأسبوع

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي عن تخصيص خمسة مواقع للتبرع بالدم طيلة أيام الأسبوع، تماشيًا مع الحملة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – مساء أمس الخميس.
وأوضح التجمع أن المواقع المخصصة تشمل:
- المستشفى الرئيسي
- مستشفى الولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية
- مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة
- مستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا
- مستشفى ينبع العام
وأكد تجمع المدينة المنورة الصحي أن التبرع بالدم يُعد من أهم الوسائل الطبية لإنقاذ الأرواح، حيث يُستخدم في حالات مضاعفات الحمل والنزيف، وأثناء العمليات الجراحية الكبرى مثل عمليات القلب وزراعة الأعضاء، إضافة إلى حاجة مرضى الدم والسرطان والمصابين في الحوادث إليه.
وأشار إلى أن فوائد التبرع بالدم لا تقتصر على إنقاذ الآخرين، بل تعود بالنفع على المتبرع نفسه من خلال تنشيط نخاع العظم لإنتاج خلايا جديدة، وزيادة نشاط الدورة الدموية، فضلًا عن المساعدة في تقليل نسبة الحديد بالدم، وهو ما يسهم في الوقاية من أمراض القلب وانسداد الشرايين.