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ظهران الجنوب.. حرس حدود عسير يحبط تهريب 11 كجم حشيش

الجهات الأمنية تهيب بالإبلاغ عن تجار السموم: نعالج البلاغات بسرية
ظهران الجنوب.. حرس حدود عسير يحبط تهريب 11 كجم حشيش
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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، تهريب (11) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر.

وتمّ استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

ظهران الجنوب
الدوريات البرية لحرس الحدود

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