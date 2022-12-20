ابقوا في سياراتكم.. "عين التطوعي" لراغبي التنزه: أبلغوا عن وجهاتكم ووقتها

نصح المتحدث باسم فريق "عين على الصحراء" التطوعي إبراهيم الربعي، الراغبين في الخروج للتنزه، بإبلاغ أحد الأقارب أو الأصدقاء، عن الوجهة ووقت العودة؛ لتسهيل عملية البحث والتتبع في حال حدوث أي مكروه لا قدر الله.
وأوضح أنه يجب تجهيز المركبة والتأكد من جاهزيتها، واصطحاب جميع الأجهزة المساندة الخاصة بالملاحة، وأجهزة النداء، والتزود بالماء والطعام الكافييْن للرحلة بأكثر من الحاجة، واختيار المكان المناسب بعيدًا عن مجاري الأودية والسيول.
وناشد "الربعي"، في لقائه ببرنامج اليوم على "الإخبارية"، المواطنين، بالبقاء في السيارة في حال تعطلها مهما كانت المدة والهدوء وعدم التوتر؛ لتسهيل العثور عليه.