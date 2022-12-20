ابقوا في سياراتكم.. "عين التطوعي" لراغبي التنزه: أبلغوا عن وجهاتكم ووقتها

نصح المتحدث باسم فريق "عين على الصحراء" التطوعي إبراهيم الربعي، الراغبين في الخروج للتنزه، بإبلاغ أحد الأقارب أو الأصدقاء، عن الوجهة ووقت العودة؛ لتسهيل عملية البحث والتتبع في حال حدوث أي مكروه لا قدر الله.