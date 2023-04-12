"تركي بن هذلول" يتسلم تقريرًا عن أعمال مكافحة المخدرات بمنطقة نجران

نوّه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بجهود رجال مكافحة المخدرات وما يقدمونه من تضحيات من أجل القضاء على هذه الآفة التي تدمر أبناء الوطن وتضر المجتمع.