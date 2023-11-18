اتفاقيات وفعاليات ونتائج فاعلة.. "مسك" تواصل تحفيز الشباب والتأثير بالمملكة والعالم

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، خلال افتتاحه أعمال المنتدى الذي أُقيم على مدى ثلاثة أيام، على مفهوم المنتدى الذي يُعزز أهمية استثمار الفرص المتاحة للشباب، والانطلاق في رحلة التطوير المستمر، حيث شهد المنتدى مشاركة أمراء ومسؤولين ونماذج مُلهمة من صُناع التغيير والمتحدثين العالميين، في إثراء المحور الرئيس للمنتدى "فكّر وأثّر" عبر أكثر من 150 جلسة حوارية ناقش فيها أكثر من 120 متحدثاً ومتحدثة، موضوعات الاستدامة والتغيّر المناخي، والتحول التعليمي، والابتكار والريادة، والرياضة والألعاب، والابتكار الرقمي والتكنولوجيا، والصحة النفسية، والتنوع والهوية الثقافية.