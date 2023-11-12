هنا "سلمان للإغاثة".. جراحون سعوديون يجرون 70 عملية قلب في 7 أيام بقرغيزستان

ووفقًا لوزارة الصحة في جمهورية قيرغيزستان، وصل 30 جراحًا إلى العاصمة بيشكيك من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذين يقومون من 10 إلى 17 نوفمبر الجاري، بتنفيذ 20 عملية قلب مفتوح في معهد جراحة القلب وزراعة الأعضاء، وأكثر من 50 عملية تركيب دعامات ستتم في المركز الوطني لأمراض القلب والعلاج الذي يحمل اسم "ميراخيموف".