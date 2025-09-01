التجارة تعلن استدعاء 489 مركبة نيسان باترول 2025 بسبب خلل فني

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 489 مركبة من طراز نيسان "باترول" موديل 2025، بسبب خلل في وحدة التحكم بتحويل عزم الدوران بين المحور الأمامي والخلفي.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذا الخلل قد يؤدي إلى فقدان قوة الدفع عند الضغط على دواسة الوقود أثناء القيادة، مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.
وأكدت الوزارة على ملاك المركبات المشمولة بالاستدعاء ضرورة التحقق من أرقام هياكل سياراتهم عبر موقع "Recalls.sa"، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
وشددت وزارة التجارة على أن هذا الإجراء يأتي ضمن حرصها المستمر على ضمان سلامة المستهلكين، ومعالجة أي أعطال قد تشكل خطرًا على مستخدمي المركبات على الطرقات.